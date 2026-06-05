Без Усика, але з українцем: оновлений рейтинг WBO в надважкій вазі
Віктор Вихрист
Getty Images
Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.
Про це повідомляє пресслужба WBO.
Пальму першості утримує Мозес Ітаума (14-0, 12 КО). Чемпіоном організації є Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), який на початку травня технічним нокаутом здолав Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).
Британець після поразки опустився на четверте місце. У трійку входять Філіп Хргович (20-1, 15 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).
Зазначимо, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) після відмови захищати пояс зник із рейтингу. Водночас в ньому є чемпіон WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО).
Рейтинг WBO в надважкій вазі
- Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- 1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 2. Філіп Хргович (Хорватія)
- 3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
- 5. Чжан Чжилей (Китай)
- 6. Джаред Андерсон (США)
- 7. Деонтей Вайлдер (США)
- 8. Баходир Жалолов (Узбекистан)
- 9. Френк Санчес (Куба)
- 10. Віктор Вихрист (Україна)
- 11. Нельсон Хіса (Албанія)
- 12. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
- 13. Соломон Дакрес (Велика Британія)
- 14. Густаво Трухільо (Куба)
- 15. Брендон Мур (США)
Нагадаємо, що напередодні також були оновлені рейтинги WBA та WBC. В обох лідерами є британські супертяжі.