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Без Усика, але з українцем: оновлений рейтинг WBO в надважкій вазі

Денис Іваненко — 5 червня 2026, 08:19
Без Усика, але з українцем: оновлений рейтинг WBO в надважкій вазі
Віктор Вихрист
Getty Images

Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBO.

Пальму першості утримує Мозес Ітаума (14-0, 12 КО). Чемпіоном організації є Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), який на початку травня технічним нокаутом здолав Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Британець після поразки опустився на четверте місце. У трійку входять Філіп Хргович (20-1, 15 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Зазначимо, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) після відмови захищати пояс зник із рейтингу. Водночас в ньому є чемпіон WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО).

Рейтинг WBO в надважкій вазі

  • Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  • 1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 2. Філіп Хргович (Хорватія)
  • 3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • 4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
  • 5. Чжан Чжилей (Китай)
  • 6. Джаред Андерсон (США)
  • 7. Деонтей Вайлдер (США)
  • 8. Баходир Жалолов (Узбекистан)
  • 9. Френк Санчес (Куба)
  • 10. Віктор Вихрист (Україна)
  • 11. Нельсон Хіса (Албанія)
  • 12. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
  • 13. Соломон Дакрес (Велика Британія)
  • 14. Густаво Трухільо (Куба)
  • 15. Брендон Мур (США)

Нагадаємо, що напередодні також були оновлені рейтинги WBA та WBC. В обох лідерами є британські супертяжі.

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