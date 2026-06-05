Без Усика, але з українцем: оновлений рейтинг WBO в надважкій вазі

Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBO.

Пальму першості утримує Мозес Ітаума (14-0, 12 КО). Чемпіоном організації є Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), який на початку травня технічним нокаутом здолав Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Британець після поразки опустився на четверте місце. У трійку входять Філіп Хргович (20-1, 15 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Зазначимо, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) після відмови захищати пояс зник із рейтингу. Водночас в ньому є чемпіон WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО).

Рейтинг WBO в надважкій вазі

Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)

1. Мозес Ітаума (Велика Британія)

2. Філіп Хргович (Хорватія)

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)

5. Чжан Чжилей (Китай)

6. Джаред Андерсон (США)

7. Деонтей Вайлдер (США)

8. Баходир Жалолов (Узбекистан)

9. Френк Санчес (Куба)

10. Віктор Вихрист (Україна)

11. Нельсон Хіса (Албанія)

12. Річард Ріакпоре (Велика Британія)

13. Соломон Дакрес (Велика Британія)

14. Густаво Трухільо (Куба)

15. Брендон Мур (США)

Нагадаємо, що напередодні також були оновлені рейтинги WBA та WBC. В обох лідерами є британські супертяжі.