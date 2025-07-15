Креативно відповів на тролінг про окуляри: Усик зізнався, що є фанатом Гаррі Поттера
Український боксер Олександр Усик тільки-но прибув у Лондон, як потрапив в епіцентр уваги через свій незвичний образ.
Чемпіон світу у надважкій вазі сьогодні прилетів до столиці Великобританії, де його відправили на екскурсію, під час якої він зізнався у дечому.
Виявляється, Олександр є фанатом серії фільмів про Гаррі Поттера. Про це Усик заявив під час спілкування з оператором на тему своїх окулярів. Яскравий вигляд українця не залишив нікого байдужим.
У кінці короткої розмови чемпіон зізнався, що вважає Дамблдора великим чоловіком. Фани "поттеріани" будуть у захваті від цього!
Нагадаємо, у суботу, 19 липня, Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на стадіоні "Вемблі".
Раніше повідомлялося, що під час прогулянки вулицями Лондона український боксер потрапив у доволі курйозну ситуацію, яка швидко завірусилася у соцмережах.