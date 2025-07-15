Креативно відповів на тролінг про окуляри: Усик зізнався, що є фанатом Гаррі Поттера

Український боксер Олександр Усик тільки-но прибув у Лондон, як потрапив в епіцентр уваги через свій незвичний образ.

Чемпіон світу у надважкій вазі сьогодні прилетів до столиці Великобританії, де його відправили на екскурсію, під час якої він зізнався у дечому.

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Виявляється, Олександр є фанатом серії фільмів про Гаррі Поттера. Про це Усик заявив під час спілкування з оператором на тему своїх окулярів. Яскравий вигляд українця не залишив нікого байдужим.

У кінці короткої розмови чемпіон зізнався, що вважає Дамблдора великим чоловіком. Фани "поттеріани" будуть у захваті від цього!

@frankwarrenofficial Who knew Oleksandr Usyk was a Harry Potter fan 🪄😅 ♬ original sound - Frank Warren

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на стадіоні "Вемблі".

Раніше повідомлялося, що під час прогулянки вулицями Лондона український боксер потрапив у доволі курйозну ситуацію, яка швидко завірусилася у соцмережах.