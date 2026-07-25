Усики показали сімейну ідилію в Іспанії: дружина чемпіона розчулила новими фото з донькою

Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина поділилася зворушливими сімейними кадрами зі своєї сторінки в Instagram.

На нових фотографіях родина проводить літній відпочинок в Іспанії. Разом із боксером та молодшою донькою Марією вони прогулюються мальовничою набережною, насолоджуються морськими краєвидами та сімейною атмосферою.

Світлини швидко привернули увагу прихильників. На кадрах Усики виглядають розслабленими та щасливими, а маленька Марія стала однією з головних героїнь фотосесії.

Фанати засипали родину теплими коментарями, відзначаючи, що після насиченого спортивного сезону чемпіон нарешті може провести час із найближчими.

Нагадаємо, останніми тижнями Олександр Усик активно подорожує. Нещодавно українець разом із дружиною відвідав фінал чемпіонату світу-2026 з футболу в Нью-Йорку, де не лише запально танцював на трибунах, а й зустрівся з легендою іспанського футболу Серхіо Рамосом.

Після цього сім'я вирушила до Іспанії, де продовжила свій літній відпочинок.