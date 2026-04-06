Наразі він кращий за мене: Джошуа розповів про спільні тренування з Усиком
Британський супертяж Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) висловився про свої тренування з об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Зірковий боксер розповів про їхню співпрацю. Він заявив, що не конкурує в залі з українцем, а вони виключно підтримують один одного.
"Було б нерозумно казати, що я кращий за нього. Я, звісно, можу виграти бій у майбутньому, але наразі він кращий за мене. Треба віддати йому належне. У нашому спорті – це не те, щоб я його не люблю, але ми просто змагаємося один з одним. А я дуже, дуже конкурентна людина. Тож коли це відійшло на другий план, ми вирішили: давай просто вкладати енергію у тренування та допомагати один одному в залі.
Навіть у дрібницях: ми не робимо все разом – наприклад, він не б'є по мішку, коли я б'ю, або навпаки. Але сама присутність у такому середовищі – коли є двоє працьовитих і дуже конкурентних людей, ти підживлюєшся цією енергією. Тобто ми не конкуруємо, а просто вкладаємо енергію у тренування та підтримуємо один одного таким чином", – сказав Джошуа.
Нагадаємо, що Ей Джей двічі поступився Усику в титульних боях. Після цього в них зав'язалась дружба й у 2025 році британець почав тренуватись разом із українцем, а його тренером, зокрема, став Єгор Голуб.
Напередодні зіркові боксери разом відвідували Україну. Чинний король хевівейту заявляв також, що Джошуа зможе стати абсолютним чемпіоном світу.