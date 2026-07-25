В Усика команда олімпійського рівня: Джошуа – про свій прогрес під керівництвом нових тренерів

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) висловився про свої тренування у таборі Олександра Усика (25-0, 16 КО) перед поєдинком із Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Його слова передає Daily Mail Boxing.

Британець відповів на запитання, у чому досягнув найбільшого прогресу під керівництвом нової команди. Він підкреслив, що складно обрати щось одне, але дисципліна та працездатність вийшли на новий рівень.

"Ми можемо дуже довго обговорювати всі переваги і те, в чому я став кращим. Але це наполеглива праця. Ви знаходитесь в одному середовищі, думаєте, що старанно працюєте, а потім переходите в інше, і розумієте, що раніше працювали недостатньо старанно. Тож це просто про наполегливу працю. Я хочу більшого. Я потрапляю в це середовище та відчуваю, що отримаю більше від боксу, тому що я більше віддаюся боксу. Ці хлопці підштовхують мене сильніше, ніж мене підштовхували раніше. Це команда олімпійського рівня. Вони команда – хороша команда", – сказав Джошуа.

Ей Джей також розповів про своє спілкування з Олександром Усиком. Він зізнався, які висновки зробив після зближення з українцем, віддавши належне колишньому супернику:

"Це, наприклад, про його підготовку, що потрібно робити, щоб стати Олександром Усиком. Навіть його недавній бій. Я був з ним у тренувальному таборі, і я поважаю його особистий простір, але я час від часу ставив запитання. Я аналізував і просто розумів, що йому потрібно було, щоб стати тією людиною, якою він є сьогодні. Ми бачимо його сьогодні як триразового абсолютного чемпіона, але він починав з аматорського клубу, йому доводилося ходити до спортзалу пішки, не було жодного транспорту. Він пройшов свій шлях від самих низів. Він досяг успіху важкою працею. Він багато працював, дуже багато, і він оточив себе гарною командою".

Зазначимо, що Джошуа почав займатись із командою Олександра Усика у 2025 році. Його тренує Єгор Голуб під керівництвом якого британець провів один бій, перемігши Джейка Пола.

Битва британця та Крістіана Пренги відбудеться вже 25 липня в Ер-Ріяді. Кард вечора боксу розпочнеться о 18:00 за київським часом, а головний поєдинок – орієнтовно опівночі.