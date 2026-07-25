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Усик оцінив свої шанси на виборах президента України

Олександр Булава — 25 липня 2026, 13:28
Усик оцінив свої шанси на виборах президента України
Олександр Усик
Instagram/usykaa

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на результати опитування, згідно з якими він входить до п'ятірки лідерів президентського рейтингу на гіпотетичних виборах в Україні.

Про це боксер розповів у коментарі пресслужбі Полісся.

За Усика в першому турі готові проголосувати 5,9% респондентів, що вивело його на 5-те місце серед усіх претендентів. Утім, боксер переконаний, що цей показник занижений.

"Якщо б у мене була така думка балотуватися у президенти, то, думаю, за мене б більше людей проголосувало. Але я не буду балотуватися в президенти України", – заявив Усик.

Лідерами опитування наразі є Володимир Зеленський (22,3%), Валерій Залужний (14,9%) та Михайло Федоров (13,4%).

Нагадаємо, у червні Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у світі спорту за 2026 рік за версією TIME. Непереможений українець потрапив до категорії "Лідери"

Олександр Усик

Олександр Усик

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