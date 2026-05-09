Він заслужив на це, мені подобається цей хлопець: Усик дав свій прогноз на переможця бою Вордлі – Дюбуа

Володар титулів WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився своїм прогнозом на титульний бій між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа, віддавши перевагу чинному чемпіону світу за версією WBO.

Його слова наводить BBC.

"Я думаю Вордлі виграє. Так, я чув про те, що він хоче битися зі мною. Вордлі виграє, бо він заслужив на це, мені подобається цей хлопець", – сказав Усик.

Як відомо, бій Вордлі – Дюбуа відбудеться у суботу, 9 травня, в Манчестері на арені "Кооп Лайв".

Для Вордлі цей бій стане дебютним захистом чемпіонського поясу WBO, який він отримав у листопаді минулого року після того, як українець Олександр Усик відмовився від титулу, втративши статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.