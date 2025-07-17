Усик провів тренування напередодні реваншу з Дюбуа із зірковим бійцем ММА

Олександр Усик продовжує активну підготовку до реваншу з Деніелом Дюбуа, і робить це не сам!

На черговому тренуванні до українського чемпіона приєднався зірковий боєць MMA Ярослав Амосов. Також у залі був і непереможений український боксер Даніель Лапін.

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Спільне тренування пройшло у потужному темпі – спортсмени працювали на витривалість, техніку та моральну стійкість.

Амосов робив вправи на тренажері, Лапін біг на доріжці, а Усик відпрацьовував удари, дивлячись у дзеркало.

Нагадаємо, напередодні український чемпіон у надважкій вазі провів відкрите тренування, вийшовши в майці, на якій було написано "Free Azovstal Defenders".

Раніше Олександр розповів про те, як на нього впливає вік та зізнався, на скільки насправді себе відчуває у свої 38.

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