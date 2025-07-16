Ексменеджер Кличка назвав вразливе місце Усика
Берндт Бенте, колишній менеджер ексчемпіона в суперважкій вазі Володимира Кличка, вважає, що вразливе місце Олександра Усика — це удари по його корпусу.
Про це він розповів у коментарі для Boxpodcast.
"Удари по корпусу є безумовною слабкою стороною Усика. Це було помітно ще з аматорських часів. Це було видно і в першому поєдинку з Даніелем Дюбуа, і в інших поєдинках: з такими ударами в нього дійсно виникають проблеми. Дюбуа цим намагатиметься скористатися.
Хоча, з іншого боку, Усик – це боксер, який, як він показав у боях з Джошуа й Ф’юрі. Він приймав дуже жорсткі удари по корпусу, особливо від Ф’юрі – а ми всі знаємо, скільки він важить і яка в нього сила.
Однак проблема все одно є – ми бачили це ще в любителях. У бою з Бетербієвим після удару по корпусу він опинився на настилі. Щось схоже було і в бою з Гловацьким — після удару по корпусу в нього виникли труднощі. Ми завжди бачили, що він цього не любить, що йому це не подобається.
З іншого боку, такі удари ще потрібно донести, тому що в Усика неймовірна робота ніг. Це точно буде частиною тактики Дюбуа — бити по корпусу. Також тиснути на нього, не дати увійти в ритм. І скорочувати ринг. Швидкість – це головна зброя Усика. Якщо йому вдається нав’язати свій темп – суперник у біді. Усик стає кращим із кожним раундом", – розповів Бенте.
Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".
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