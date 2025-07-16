Усик зізнався, на скільки років почувається у свої 38 і назвав свій біологічний вік

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) розповів про те, як на нього впливає вік та зізнався, на скільки насправді себе відчуває у свої 38.

Про це він сказав у інтерв'ю Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Так, у мене фітнес-браслет Whoop. Вчора він показав, що моє відновлення – 78 балів, зелений показник. А мій біологічний вік – 33 роки.

У 38 мене називають старим та говорять про сиве волосся? Так це не проблема. Це все не має значення. Я важко працюю. І в мене четверо дітей. Я відчуваю себе на 23-24 роки", – сказав Усик.

Напередодні Усик під час відкритого тренування перед боєм із володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) звернувся з важливим меседжем, вийшовши в майці, на якій було написано "Free Azovstal Defenders" (звільніть захисників Азовсталі, – прим.).

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.