Усик – про бій з Верховеном: Це маленький промінчик світла для людей
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився думкою про бій проти Ріко Верховена.
Його слова наводить DAZN Boxing.
Усик вважає, що його поєдинок проти титулованого кікбоксера подарує радість людям та відволіче їх від негативних новин.
"Верховен – хороший виклик, мені це подобається. Я люблю виклики, люблю бокс. Я люблю життя.
Іноді я думаю, що світ – це велика лікарня, де багато хворих і божевільних людей. Увесь наш світ хворий, ти ж бачиш, що зараз відбувається. Увесь наш світ збожеволів.
Бокс – це шоу, це маленький промінчик світла. Тому що багато людей говоритимуть не про війну, а про бої", – сказав Усик.
Нагадаємо, що бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону поєдинку стоятиме пояс WBC, яким володіє український чемпіон.
Раніше повідомлялося, що Усик прийняв виклик від Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) на третій бій.