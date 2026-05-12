Усик – про бій з Верховеном: Це маленький промінчик світла для людей

Сергій Шаховець — 12 травня 2026, 09:22
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився думкою про бій проти Ріко Верховена.

Його слова наводить DAZN Boxing.

Усик вважає, що його поєдинок проти титулованого кікбоксера подарує радість людям та відволіче їх від негативних новин.

"Верховен – хороший виклик, мені це подобається. Я люблю виклики, люблю бокс. Я люблю життя.

Іноді я думаю, що світ – це велика лікарня, де багато хворих і божевільних людей. Увесь наш світ хворий, ти ж бачиш, що зараз відбувається. Увесь наш світ збожеволів.

Бокс – це шоу, це маленький промінчик світла. Тому що багато людей говоритимуть не про війну, а про бої", – сказав Усик.

Нагадаємо, що бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону поєдинку стоятиме пояс WBC, яким володіє український чемпіон.

Раніше повідомлялося, що Усик прийняв виклик від Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) на третій бій.

