Верховен розповів, завдяки чому переможе Усика
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен висловився про майбутнє протистояння з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Його слова передає DAZN Boxing.
На спільному інтерв'ю він звернувся до українця. Боєць заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу.
"Чому я думаю, що переможу тебе? Тому що я принесу в ринг те, чого ти раніше не бачив. Ти бачив усе, що є в боксі. Я знаю, що ти чемпіон, у тебе мислення чемпіона.
Ви передивилися всі мої відео та все проаналізували, ви підбирали спаринг-партнерів і збирали максимум інформації. Але все одно я покажу те, чого ти ще не бачив. Це й буде найбільшою різницею. І саме тому я тебе переможу", – сказав Верховен.
Зазначимо, що очне протистояння між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.
Раніше повідомлялось, що цей бій планує відвідати Агіт Кабаєл. Він планує після поєдинку публічно кинути виклик українському боксеру.