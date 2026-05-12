Верховен розповів, завдяки чому переможе Усика

Денис Іваненко — 12 травня 2026, 08:27
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен висловився про майбутнє протистояння з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

На спільному інтерв'ю він звернувся до українця. Боєць заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу.

"Чому я думаю, що переможу тебе? Тому що я принесу в ринг те, чого ти раніше не бачив. Ти бачив усе, що є в боксі. Я знаю, що ти чемпіон, у тебе мислення чемпіона.

Ви передивилися всі мої відео та все проаналізували, ви підбирали спаринг-партнерів і збирали максимум інформації. Але все одно я покажу те, чого ти ще не бачив. Це й буде найбільшою різницею. І саме тому я тебе переможу", – сказав Верховен.

Зазначимо, що очне протистояння між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше повідомлялось, що цей бій планує відвідати Агіт Кабаєл. Він планує після поєдинку публічно кинути виклик українському боксеру.

