Верховен розповів, завдяки чому переможе Усика

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен висловився про майбутнє протистояння з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

На спільному інтерв'ю він звернувся до українця. Боєць заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу.

"Чому я думаю, що переможу тебе? Тому що я принесу в ринг те, чого ти раніше не бачив. Ти бачив усе, що є в боксі. Я знаю, що ти чемпіон, у тебе мислення чемпіона.

Ви передивилися всі мої відео та все проаналізували, ви підбирали спаринг-партнерів і збирали максимум інформації. Але все одно я покажу те, чого ти ще не бачив. Це й буде найбільшою різницею. І саме тому я тебе переможу", – сказав Верховен.