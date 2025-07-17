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Усик – Дюбуа: онлайн-відеотрансляція пресконференції напередодні бою

Станіслав Лисак — 17 липня 2025, 15:00
Усик – Дюбуа: онлайн-відеотрансляція пресконференції напередодні бою
Getty Images

Сьогодні, 17 липня, відбудеться остання пресконференція напередодні бою між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО)

Попередньо, старт заходу було заплановано на 15:00 за київським часом. У прямому етері пресконференцію транслюватиме сайт "Чемпіон" та Youtube-канал DAZN Boxing.

Пресконференція Усик – Дюбуа 2

Напередодні Усик під час відкритого тренування перед боєм із володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) звернувся з важливим меседжем, вийшовши в майці, на якій було написано "Free Azovstal Defenders" (звільніть захисників Азовсталі, – прим.).

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

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