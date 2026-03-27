Такі матчі формують характер: Усик – про поразку збірної України у матчі зі Швецією

Чемпіон WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) відреагував на поразку збірної України від Швеції (1:3) у плейоф відборі на ЧС-2026.

Про це боксер розповів в Інстаграм.

"Вчора я відвідав футбольний матч Україна проти Швеції у плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Пишаюся бути там і підтримувати нашу команду! Результат не такий, на який ми сподівалися, але такі матчі формують характер і роблять команду сильнішою. Попереду ще довгий шлях. Головне – продовжувати працювати та рухатися вперед", – написав Усик.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть 31 березня. Вони зіграють товариську гру з Албанією.

Раніше на непотрапляння України на ЧС-2026 відреагував очільник УАФ Андрій Шевченко.