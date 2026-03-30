В андеркарді поєдинку Усика відбудеться чемпіонський бій

Олександр Булава — 30 березня 2026, 22:46
Джек Кеттеролл
Британець Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) проведе поєдинок проти непереможного узбека Шахрама Гіясова (18‑0, 11 КО) за вакантний титул WBA Regular у напівсередній вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Бій відбудеться 23 травня в Єгипті в андеркарді протистояння чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Трансляція буде доступна на DAZN.

Кеттеролл у листопаді переміг Екова Ессуманна технічним нокаутом у 11‑му раунді. Гіясов свій останній бій провів у квітні минулого року, нокаутувавши аргентинця Максіміліано Окампо у четвертому раунді.

Напередодні Верховен продемонстрував свою форму за два місяці до бою з Усиком.

