В андеркарді поєдинку Усика відбудеться чемпіонський бій
Джек Кеттеролл
Mark Robinson / Matchroom Boxing
Британець Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) проведе поєдинок проти непереможного узбека Шахрама Гіясова (18‑0, 11 КО) за вакантний титул WBA Regular у напівсередній вазі.
Бій відбудеться 23 травня в Єгипті в андеркарді протистояння чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Трансляція буде доступна на DAZN.
Кеттеролл у листопаді переміг Екова Ессуманна технічним нокаутом у 11‑му раунді. Гіясов свій останній бій провів у квітні минулого року, нокаутувавши аргентинця Максіміліано Окампо у четвертому раунді.
Напередодні Верховен продемонстрував свою форму за два місяці до бою з Усиком.