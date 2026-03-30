Джошуа у ролі няні: британець засвітився у милому відео з синами Усика

Поза рингом великі протистояння відходять на другий план, поступаючись місцем простим людським емоціям. Саме такий момент нещодавно показала дружина чемпіона світу Олександра Усика, Катерина, поділившись теплим відео із тренувального табору в Іспанії.

На кадрах можна побачити, як колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа проводить час із синами Олександра Усика.

Діти із захопленням кидають м'яч у кільце на подвір'ї, а британський боксер підбирає його після кожної спроби та повертає юним "гравцям", підтримуючи їхню гру.

Нагадаємо, напередодні британський боксер Ентоні Джошуа відвідав Києв разом з Олександром Усиком, щоб завітати турнір у Лісниках, який відбудеться під патронатом Usyk 17 Promotions.

Після прибуття в Україну відомих боксерів зустріли в одному із місцевих закладівколоритним вбранням, піснями і автентичною атмосферою.