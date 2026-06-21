У нього болить, він не може їхати: Шатернікова – про відсутність Ткаченка у команді Усика

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що прізвище Юрія Ткаченка було у документах на виїзд команди Олександра Усика (25-0, 16 КО) на закордонну підготовку та безпосередньо на сам бій.

Її слова наводить Twitch-канал Didenko_boxing.

За її словами, плани головного тренера українського чемпіона були зірвані через проблеми зі спиною, а саме з грижею.

"Для нього було б важко працювати в таборі. Йому взагалі важко переміщатися: летіти, їхати потягом і т.д. Буквально за день до виїзду Олександра Усика на підготовку я його бачила і говорила: "Давай, треба ж якось вирішувати з Юрієм Івановичем. У нього болить, він не може їхати. І його треба вмовляти на те, що це потрібно лікувати. Сан Санич мені сказав: "Я буду працювати над тим, щоб його проблематику виправити". Це моя щира розмова і те, що я знаю. Чи це є основною причиною, чи це є вторинною причиною – я тут нічого не можу прокоментувати, бо сам чемпіон вирішує для себе, хто є в команді", – розповіла Шатернікова.

Нагадаємо, що у куті Усика безпосередньо під час бою з Ріко Верховеном не був тренер Юрій Ткаченко. Раніше промоутер Олександр Красюк пояснив таку відсутність досвідченого наставника.

Також із заявою після поєдинку виступив Єгор Голуб, який раніше працював з іншим українцем Денисом Берінчиком. Наставник та 38-річний боксер більше не співпрацюють.

Додамо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді, але рішення судді про зупинку бою рознесли у боксерській спільноті.

Раніше Шатернікова розповіла про позицію Василя Ломаченка щодо війни та російської агресії у бік України.