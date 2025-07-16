Тренери, спаринг-партнери та професор: хто допомагає Усику здобувати звитяги в ринзі

Уже цими вихідними, в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" український чемпіон світу з боксу Олександр Усик (23-0, 14 КО) зустрінеться з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в бою-реванші за звання абсолютного чемпіона.

Чемпіон вирішив познайомити вас ближче з командою непереможного українця, яка й допомагає йому готуватися та перемагати суперників на ринзі.

Головний тренер – Юрій Ткаченко або "душніла", як його називає сам Усик. За підсумком 2024 року його визнали найкращим тренером світу за версію Світової боксерської ради (WBC). Професійний боксерським тренером він працює з 1994 року, а його найкращим вихованцем є Денис Берінчик – колишній чемпіон світу в легкій вазі та срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні.

instagram.com/tkachenko_yurii

Сергій Лапін – спортивний директор. Лапін був професійним боксером. Сергій почав кар'єру під керівництвом батька в Сімферополі, де й познайомився з Олександром Усиком. Наразі Сергій Лапін є директором промоутерської компанії Usyk 17 Promotions.

Максим Козаков – масажист. Козаков має власну масажну студію у Києві, а в таборі Усика його називаються "золотими руками"

Якуб Чицький – займається фізичною підготовкою українського чемпіона. Якуб є справжнім професором Академії фізичного виховання в Катовіце, дехто каже, що він готує Усика до польоту в космос

Марчел Степульяк – керівник відділу безпеки Олександра Усика. Не так давно молдавський представник охорони Усика розповідав про себе на YouTube-каналі Ready to Fight.

Дмитро Митрофанов. Уродженець Чернігова, який входив до складу "Українських отаманів", уже кілька років допомагає Олександру Усику готуватися до поєдинків.

Свій останній професійний бій Митрофанов провів у андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа у 2023 році. Українець зазнав поразки від британського боксера Хамза Шираза технічним нокаутом.

Ярослав Лорд – менеджер команди та близький друг, який опікується фондом українського чемпіона.

Ігор Ситніков – фінансовий директор. Опікується Usyk Team та Ready to Fight.

Марія Мажар – маркетинговий директор команди. Марія опікується тим, щоб соцмережі та медіа були під контролем.

Кирило Коробка – виконавчий директор Ready to Fight та Team Usyk. Кирило входить до списку 30 найвпливовіших людей у боксі у віці до 30 років.

Даніель Лапін – ще один спаринг-партнер у команді Усика. 28-річний боксер проведе свій бій в андеркарді бою-рвеншу Усик – Дюбуа. Лапін наразі є володарем титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі та має у своєму активі 11 перемог, 4 з яких нокаутом, та жодної поразки.

Загалом команду Олександра Усика представляють молдованин, поляк та українці. До слова, у братів Віталія та Володимира Кличка в команді окрім них українцем був Роман Гижа, який відповідав за безпек