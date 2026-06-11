Він нюхав цей порох: Черкашин розповів, які зміни треба зробити Усику після важкого бою з Верховеном

Польський боксер Федір Черкашин (27-1, 17 КО) висловився про бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) з Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) та розповів, які висновки має після нього зробити український чемпіон.

Його слова передає Sport.ua.

Уродженець Харкова переконаний, що це було чесне протистояння. Він віддав належне нідерландському кікбоксеру, який був близьким до гучного апсету.

"То не був договірняк. Я дивуюсь, коли люди таке пишуть. Просто Верховен реально йому не підійшов, десь не було мотивації. Верховен виявився хлопцем із міцним підборіддям та дуже незручним за стилем", – сказав Черкашин.

Також боксер висловився про потенційну битву Усик – Кабаєл, яку санкціонувала WBC. Федір заявив, що чинному королю надважкого дивізіону треба зробити правильні висновки після останнього бою й тоді він має перемогти, інакше можуть виникнути проблеми:

"Пам'ятаєш, в Усика був поганий бій із Брієдісом і після того він усе змінив. Тепер він теж може все змінити. Можливо, зараз повернеться Ткаченко. Я ж працював у них у таборі, Ткаченко має хорошу здатність все аналізувати, він реально багато бачить. Навіть за спарингами, він у першому ж спарингу одразу чітко бачить. У нього все працює. Він може під тебе вигадати вправи, під твій стиль. Ткаченко був у великих боях, має досвід, він нюхав цей порох і, якщо він повернеться... Якщо ми побачимо такого Усика, як у бою з Верховеном, то Кабаєл може перемогти. Але я думаю, що Усик розумний хлопець, зробить висновки, повернеться до роботи з Ткаченком".

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг технічним нокаутом Ріко Верховена за одну секунду до завершення 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на картках суддів. Один віддавав перевагу кікбоксеру 96:94, а двоє інших фіксували нічию 95:95.

В цьому поєдинку тренером чинного короля хевівейту був Єгор Голуб. Він замінив Юрія Ткаченка, який тренував Усика після переходу в надважкий дивізіон.