Усик повернувся до рейтингу WBO у надважкій вазі

Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це йдеться на сайті організації.

До рейтингу повернувся колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО), який одразу посів друге місце.

Минулого року українець відмовився від титулу WBO, однак не міг бути включений до рейтингу, оскільки залишався чинним володарем чемпіонських поясів інших провідних боксерських організацій. Після відмови від їхнього захисту Усик знову отримав місце в рейтингу WBO.

Водночас інший українець, чемпіон WBO Europe Віктор Вихрист (18-1, 11 КО), зберіг за собою 10-ту позицію.

Пальму першості утримує Мозес Ітаума (14-0, 12 КО). Чемпіоном організації є Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), який на початку травня технічним нокаутом здолав Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Рейтинг WBO в надважкій вазі:

Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) Олександр Усик (Україна) Філіп Хргович (Хорватія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Фабіо Вордлі (Велика Британія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Баходір Жалолов (Узбекистан) Деонтей Вайлдер (США) Френк Санчес (Куба) Віктор Вихрист (Україна) Нельсон Хіса (Албанія) Густаво Трухільйо (Куба) Річард Ріакпоре (Велика Британія) Брендон Мур (США) Браянт Дженнінгс (США)

Раніше Усик зізнався, чи можливий його бій проти ексчемпіона UFC Джона Джонса.