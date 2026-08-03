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Ексчемпіон світу підібрав суперника для фінального поєдинку Усика

Олександр Булава — 3 серпня 2026, 18:58
Ексчемпіон світу підібрав суперника для фінального поєдинку Усика
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Колишній боксер, а нині тренер В'ячеслав Сенченко поділився думками щодо потенційних суперників для Олександра Усика.

Його слова наводить SPORT-EXPRESS.

За словами фахівця, наразі у надважкій вазі важко знайти очевидного та рівного за силою опонента для українця. Утім, йому було б цікаво побачити протистояння Усика з ексчемпіоном світу Енді Руїсом.

"Зараз важко сказати, з ким би я хотів побачити Усика в наступному поєдинку, адже такого явного і конкурентного суперника я не бачу. Можливо, це буде Деонтей Вайлдер, однак мені було б цікаво також побачити бій з Енді Руїсом", – зазначив він.

Також фахівець скептично оцінив перспективи повторного поєдинку проти Ріко Верховена, якого Усик здолав у травні цього року.

"Чесно кажучи, мені цей реванш не дуже цікавий. Можливо, глядачам було б цікаво його побачити. А чи відбудеться він — сказати важко. Думаю, що, скоріш за все, бій буде, адже перший поєдинок вийшов неоднозначним.

Незважаючи на те, що перемога була достроковою, у багатьох критиків залишилися питання до Усика. Тому цей бій буде легше розкрутити у медійному плані та заробити на ньому гроші", – підсумував Сенченко.

Нагадаємо, що Олександр звільнив свої чемпіонські пояси, після чого йому почали приписувати бій проти "Бронзового бомбардувальника". Зазначалося, що двобій може відбутися у США.

Також була інформація, що серед потенційних суперників розглядають кандидатуру Джона Джонса. Однак колишній чемпіон UFC відмовився від такої зустрічі, а сам українець назвав такий двобій "неможливим".

В’ячеслав Сенченко Олександр Усик

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