Верховен про реальність другого бою з Усиком: Не хочу реваншу просто заради реваншу

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО у боксі) висловився щодо можливого реваншу проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає JRE MMA Show.

У розмові Джо Роган пригадав плани українця, які він будував ще перед боєм проти Верховена. Непереможений боксер планував побитися із Ріко, після чого вийти у ринг проти переможця пари Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, а закінчити кар'єру третьою зустріччю проти Тайсона Ф'юрі.

"Про двох інших уже взагалі не говорять. Не хочу приписувати собі надто багато заслуг, але, думаю, після цього бою він зрозумів: "Хм, це було трохи важче, ніж я очікував. Давайте краще підемо іншим шляхом". А я не хочу реваншу просто заради реваншу. Я хочу реванш, тому що він має сенс. У цього реваншу є історія. Це незавершена справа", – заявив Ріко.

Нідерландець додав, що його кар'єра перебуває на своєму останньому етапі, тому хоче провести лише великі поєдинки, які матимуть сенс.

Верховен ще раз пояснив, чому ніхто не хоче побачити його реванш проти Усика.

"Вони не хочуть, щоб якийсь хлопець, який прийшов з іншого виду спорту і має лише один професійний боксерський бій, здійснив найбільшу сенсацію в історії боксу", – зазначив Ріко.

Нагадаємо, що 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Після цього чинний "король" хевівейту звільнив свої чемпіонські пояси, адже не захотів проводити захист титулу WBC проти Агіта Кабаєла. Нідерландець, реагуючи на цю подію, запропонував провести реванш.

Однак найбільше Олександру приписують битву проти Деонтея Вайлдера у США, яка начебто стане прощальною для у кар'єрі українця.