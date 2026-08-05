Вибачте, рефері, але ви припустилися помилки: Верховен – про поразку від Усика

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО у боксі) вчергове висловився про поразку від Олександра Усика (25-0, 16 КО) у протистоянні в єгипетській Гізі.

Його слова передає JRE MMA Show.

Він переконаний, що судді скоїли б "злочин", якби віддали перемогу українцю за своїми записками. Нідерландець назвав результат поєдинку несправедливим, як і саму зупинку бою. Цікаво, що до зупинки Усик поступався за записками суддів.

Нагадаємо, що рефері зупинив двобій за секунду до закінчення 11-го раунду, що викликало хвилю обурення з боку колишнього чемпіона світу.

"Якщо запитати мене, то, окрім того, що ми, як спортсмени, ризикуємо своїм здоров'ям, а це дуже важко пережити, є ще й люди, які дивляться бій. Як ти й сказав, усе це здається несправедливим. І я справді вважаю, що в наш час усі хочуть прозорості", – сказав Ріко.

Верховен навів у приклад крайній чемпіонат світу-2026 з футболу, де використовувався VAR, який мінімізував кількість помилок арбітрів у тих чи інших епізодах.

"А тут, якщо запитати мене, усе виглядає так: так, рефері — людина, він може помилитися. Це нормально. Але має існувати механізм, коли можна сказати: "Вибачте, рефері, але ви припустилися помилки. Це було неправильне рішення, тому ми можемо миттєво його скасувати", – зазначив нідерландський кікбоксер.

Ріко розповів, яку відповідь отримав на свою апеляцію, яку подав після закінчення двобою. Верховен вважав, що суддя занадто рано зупинив битву.

"Саме тому ми подали апеляцію. І за всіма пунктами нашої апеляції нам сказали: "Так, ви маєте рацію". Нас зупинили вже після гонгу. Одразу після зупинки підійшов лікар. Я не був дезорієнтований. У мене не було струсу мозку чи будь-яких інших симптомів. За всіма пунктами нам відповіли: "Так, ви маєте рацію. Ви маєте рацію". Але вони нічого не скасували", – відповів нідерландець.

Раніше Верховен розповідав, що планує продовжити свою боксерську кар'єру та навіть запропонував Усику провести реванш. Таку заяву він зробив після того, як Олександр звільнив свої чемпіонські титули.