Американський тренер: Усик постарішав, і це трохи помітно

Американський тренер Малік Скотт поділився враженнями від чемпіонського бою між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Про це він розповів у коментарі Ring Magazine.

"Не думаю, що це було заплановано. Не думаю, що Усик чекав саме такого розвитку подій. Усик пістарішав, і це трохи помітно. Водночас потрібно віддати належне Ріко. Він зробив значно більше, ніж будь-хто з нас очікував. І, чесно кажучи, мені здається, що бій зупинили трохи зарано. Я думаю, Усик усе одно завершив би справу так, як завершив, але це мало статися в наступному раунді, тому що цей раунд уже закінчувався", – сказав тренер.

Скотт вважає, що рефері зупинив бій надто рано. Потрібно було дозволити боксерам провести 12 раунд.

"Зупинка бою була передчасною, то тут особливо нічого пояснювати. Капа випала. Раунд закінчувався. Він стояв на ногах. З точки зору здоров'я я не знаю, як почувався Ріко, але мені здалося, що якби він повернувся в кут, сів, трохи перепочив і знову підвівся, то, можливо, був би достатньо свіжим, щоб вийти й уже тоді програти достроково. Але цього не сталося. Бій зупинили занадто рано. Водночас це не означає, що результат був би іншим. Це лише означає, що все завершилося б приблизно на дві хвилини пізніше", – зазначив він.

Окрема Скотт розхвалив Верховена, який зробив більше, ніж будь-хто очікував.

"Він зробив набагато більше, ніж я очікував від такого великого хлопця. У клінчах він не намагався просто "подружитися" з Усиком. Він навалювався на нього своєю вагою, працював вільною рукою. Він зробив усе, що міг. Він має пишатися собою. І Пітер Ф'юрі теж зробив неймовірну роботу. В якийсь момент бою я подумав, що Пітер Ф'юрі ось-ось знову здобуде перемогу. Те саме він зробив і тоді, коли Тайсон Ф'юрі переміг багаторічного чемпіона Володимира Кличка. Уявіть, якби Пітер Ф'юрі з цим хлопцем перемін Усика. Це було б історичною подією Пітера Ф'юрі", – підсумував Скотт.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом. Рефері зупинив бій в 11 раунді за дві секунди до гонга.

Після поєдинку нідерландець висловив здивування рішенням судді. Згодом представники Верховена подали протест на результат бою.