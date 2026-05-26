Щербатюк: Сумніваюся, що Верховен вистояв би ще раунд проти Усика

Кікбоксер Роман Щербатюк – тріумфатор Всесвітніх ігор, чемпіон світу 2025 року, багаторазовий переможець етапів Кубку світу – поділився своїми думками щодо бою Олександр Усик – Ріко Верховен.

Роман відзначив нестандартну техніку та дії нідерландського кікбоксера, який добре себе показав за правилами боксу. Він також додав, що під час перегляду йому кинулася в очі перевага Ріко, але є сумніви, що суперник Усика вистояв би у вирішальному раунді, якби рефері дозволив продовжити поєдинок.

– Ріко здивував усіх тиском, агресією, фізичною підготовкою. А що б ти виділив найбільше в його діях?

– Нестандартну техніку, те, що він показував. Така закрита стійка, багато метушні, що не давало Усику прицілитися до нього, і постійний тиск. У поєднанні з тиском усе це давало формулу, яку Усику було складно вирішити.

– Мені здається, це найскладніший бій для Усика за кар'єру. Як гадаєш, це слабке налаштування на непрофільного боксера чи все ж пів року до 40-річчя таки даються взнаки?

– Я думаю, мова не йде про 40-річчя. Тут мова йде про рівень мотивації. Взагалі підготовка до спорту, ментальна підготовка – складова багатьох частин. Вона складається з найменших дрібниць: тренер, зовнішні обставини, мотиваційна складова, самопочуття. Безліч обставин можуть вплинути на підготовку.

Що б я виділив – недостатній рівень мотивації. Усик виходив у статусі фаворита. Фавориту завжди в якомусь сенсі складніше виходити, тому що він може втратити репутацію, титули.

Ріко не втрачав нічого. Йому треба було показати все, що він може, і його б не засудили за поганий бій. Він дійсно хотів це показати, проробив велику роботу.

Олександру було складно протистояти такому Ріко. Верховен виконав свою обіцянку, сказану на пресконференції, що він покаже Усику те, чого йому ніхто не показував. Він дійсно єдиний з усіх боксерів, з якими Усик боксував останні три роки, хто використав те, що може викликати складнощі для Олександра: нестандартну техніку з брудною роботою.

Ріко це робив у міру свого джентльменства, своєї професійності – і це давало результати. Тобто він його пресингував, в'язав, де треба – штовхав, відтягував, бив по плечах. Робив речі, які збивали Олександра, не давали йому працювати.

Він розумів, що не перебоксує Усика на класі, на дистанції. Він просто використовував свої технічні можливості, свої габарити.

– За записками суддів після 10 раундів було двічі 95:95 і 96:94 на користь Ріко. Як тобі такі результати?

– Я не можу сказати напевно, я не рахував бали – дивився бій як глядач. У мене, як у глядача, за малюнком бою перемагав Верховен. Так, із невеликим відривом, але перемагав він. Через активність, через удари.

– Багато хто критикує рефері за зупинку. На твою думку, суддя зробив усе правильно чи якби пролунав гонг, то на 12-й раунд Ріко вийшов би свіжим і зміг би вистояти?

– Цього ми ніколи не дізнаємося. Все-таки, дивлячись повтори, нокдаун у Ріко був важкий. Чи міг би він відновитися фізично та ментально, щоб провести 12-й раунд у такому ж темпі, який він демонстрував? Я сумніваюся.

Думаю, що Усик би його не відпустив, розуміючи, що це єдина можливість для дострокової перемоги.

Чи міг би рефері не зупиняти бій? Міг. Чи протримався б Ріко 12-й раунд? У мене є сумніви. Але буде інтрига на наступний бій, якщо вони захочуть це зробити.

Нагадаємо, бій для Олександра Усика виявився складним, але він в 11 раунді спочатку відправив Ріко Верховена в нокдаун, а на останніх секундах переміг технічним нокаутом після того, як почав забивати нідерландця в кутку рингу.