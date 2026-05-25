Це пограбування: чемпіон UFC – про поразку Верховена у бою з Усиком

Олександр Булава — 25 травня 2026, 23:59
Ріко Верховен і Олександр Усик
Денис Дідківський

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) заявив, що Ріко Верховена позбавили шансу створити одну з найбільших сенсацій в історії професійного боксу.

Про це він розповів на власному Ютуб-каналі.

"Вони навіть не дали йому закінчити раунд. Це пограбування. Що це було? Клятий бокс не хоче, щоб хтось інший перемагав. Вони хочуть, щоб боксери з аматорським стилем приходили, вигравали олімпійські медалі, а потім переходили у професіонали й били непереможених профі. Саме цього вони хочуть. Їм не подобаються представники інших бойових видів спорту.

Навіщо ви взагалі дали йому шанс? Який сенс у всіх цих масштабних шоу в Єгипті та великих івентах, якщо ви ще до виходу в ринг уже обрали переможця?", – розповів Аспіналл.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом. Рефері зупинив бій в 11 раунді за дві секунди до гонга.

Після поєдинку нідерландець висловив здивування рішенням судді. Згодом представники Верховена подали протест на результат бою.

