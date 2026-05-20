Сам бій для мене нецікавий, – Котельник зробив прогноз на битву Усика проти Верховена

Президент Асоціації боксу України Андрій Котельник поділився думками щодо майбутнього протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його цитує LuckyPunch.

Срібний призер Олімпійських ігор-2000 вважає, що даний бій буде прохідним для непереможеного українця, а шанси нідерландського кікбоксера є мінімальними.

"Я думаю, друга половина поєдинку Усик достроково виграє цей бій. Людина взагалі з іншого виду спорту – з кікбоксингу. Провела один професійний бій – це моя субʼєктивна точка зору. Сам бій для мене нецікавий, зважаючи на ці фактори, але я думаю, що там буде шоу, тому, скоріше за все, шоу буде цікавіше, ніж сам поєдинок", – заявив Котельник.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC. Обидва бійці вже прибули до Єгипту та провели дуель поглядів на тлі пірамід.

