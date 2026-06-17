Чісора назвав умову бою Усика з Кабаєлом

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) назвав умови, за яких може відбутися бій між чемпіоном світу WBA, WBC та IBF Олександром Усиком і тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом.

Його слова наводить Seconds Out.

Український боксер уникає цей поєдинок через відсутність фінансової мотивації.

"Послухайте, зараз перевага на боці Усика. Скажімо так, дядько Френк Воррен має заплатити Усику від 10 до 50 мільйонів доларів. Тоді він погодиться на бій", – розповів Чісора.

Напередодні повідомлялося, що Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона організації у надважкій вазі Олександра Усика наступний бій провести проти Агіта Кабаєла.

Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.