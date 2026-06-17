Усику, я готовий: Верховен закликав українця провести реванш

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен закликав чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) прийняти бій-реванш.

Про це він повідомив в Інстаграм.

Ріко розповів про результати розгляду протесту, який його команда подала після поєдинку. Нідерландець вважав, що суддя зарано визначив переможця бою.

"У мене був час, щоб усе це осмислити. 24 травня ми подали офіційний протест, бо щиро вважали, що є серйозні питання щодо того, як було зупинено бій. 16 червня ми одержали рішення Комісії.

В ухвалі підтверджувалося, що гонг, що завершив 11-й раунд, пролунав ще до того, як рефері фізично зупинив бій. Офіційний хронометрист підтвердив це. Лікар у рингу також підтвердив, що після бою я не мав ознак сплутаності свідомості чи дезорієнтації. Комісія вважає, що жоден із цих висновків не змінив результату бою.

Послухайте, ніколи не йшлося про те, щоб принизити заслуги Олександра. Він один із найбільших бійців цього покоління, і я відчуваю до нього величезну повагу за все, чого він досяг. Що залишається зі мною, так це відчуття, що після одинадцяти незабутніх раундів на одній із найбільших та епічних арен світу історія просто обірвалася, не дійшовши до кінця.

У Олександра був сильний момент. Він мене добре впіймав, і напруження в бою відчувалося постійно. Так буває на цьому рівні. Інерція може змінитися в одну мить. Протягом моєї кар'єри були моменти, коли люди думали, що все закінчено. У численних боях за титул чемпіона світу я знаходив способи переламати перебіг подій та піти з піднятою рукою. Такий мій характер. Ніколи не здаватися і завжди вірити, що все ще не закінчено, доки не пролунає гонг", – заявив він.