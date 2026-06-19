Він відчуває, що підібрав ключ: Браун спрогнозував першу поразку Усика у професійній кар'єрі

Спенсер Браун висловився про потенційний бій Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає iFL TV.

Менеджер тимчасового чемпіона WBC заявив, що німецький боксер дуже позитивно налаштований на це протистояння. Він вважає себе наразі найкращим сучасним супертяжем.

"Агіт просто горить бажанням побитися з Усиком. Він вважає, що на даний момент він найкращий надважковаговик у світі. Він відчуває, що підібрав ключ до Усика. Знаєш, я ніколи раніше не бачив, щоб Агіт так пер напролом чи так сильно кудись рвався. Ніколи не бачив, щоб він активно вів соцмережі чи намагався розкрутити й організувати бій, але цього разу я побачив це вперше. Він реально хоче цього поєдинку. Тепер усе залежить виключно від Усика", – сказав Браун.

Сам фахівець також вірить у перемогу свого клієнта в битві з чинним королем дивізіону:

"Треба розуміти, що Олександр Усик не молодшає. Його минулий бій був дуже важким. Чи захоче він знову лізти до вбивць? А я вважаю, що Агіт Кабаєл саме такий. Ми ж бачили, що він робив раніше, він ламає кар'єри, розумієш? Ми бачили, що напередодні сталося з кубинцем Френком Санчесом. Той нокаутував головного проспекта Америки Річарда Торреса. А Агіт його просто знищив. Тож наскільки крутий Кабаєл? Я вважаю, що він надзвичайно крутий. Тому я щиро сподіваюся, що вони з Усиком поб'ються, бо це буде просто пекельний бій. Я думаю, що Агіт переможе".

Зазначимо, що WBC санкціонувала цей бій і дала боксерам 30 днів, щоб досягнути домовленості про очне протистояння. Вже минула більша половина цього терміну.

Раніше прогноз на цей поєдинок зробив Дерек Чісора. Він зізнався, що не вірить в апсет у цій битві.