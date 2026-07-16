Бій завершиться у перших п'яти раундах: Валлін – про поєдинок Усика з Вайлдером

Шведський надважковаговик Отто Валлін (28-3, 16 КО) вважає, що колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) не буде мати проблем у потенційному поєдинку проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Two Sides.

"Усик буде великим фаворитом у цьому бою, і він, ймовірно, зупинить Вайлдера вже в перших п'яти раундах. Я так думаю, бо Усик дуже хороший боєць. Було б чудово побачити його бій з Кабаєлом, але я розумію, що, можливо, він зараз відчуває, ніби йому час завершувати кар'єру. Тож, я думаю, Усик досить комфортно переможе Вайлдера", – сказав Валлін.

Зазначимо, що Олександр Усик після звільнення поясів заявив, що не йде зі спорту й у нього залишився "Last dance". Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником, але найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.

Напередодні брат Тайсона Ф'юрі також натякнув на можливість проведення трилогії. Про бажання втретє розділити ринг раніше заявляли обидва боксери.