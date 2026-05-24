Бій за весь світ: Усик звернувся до фанатів після перемоги над Верховеном

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик не змусив уболівальників довго чекати на свою реакцію після гучної перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Невдовзі після завершення поєдинку біля пірамід Гізи в Єгипті українець опублікував у своїх соцмережах символічний пост.

Усик поділився колажем зі своїми чемпіонськими поясами та залишив коротке, але дуже промовисте послання.

"Бій за весь світ. Перемога для України. Слава Богу за все. Любіть своє життя — воно прекрасне".

Нагадаємо, у поєдинку проти Ріко Верховена Усик зіткнувся з серйозним опором. Нідерландець активно працював у перших раундах і змушував українця шукати ключі до перемоги.

Однак у чемпіонських раундах Олександр переломив хід зустрічі та в 11-му раунді спочатку відправив суперника в нокдаун, а потім змусив рефері зупинити поєдинок після серії точних ударів.

Після тріумфу українець прийняв виклик на бій від тимчасового чемпіона за версією WBC Агіта Кабаєла.