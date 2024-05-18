Усик — Ф'юрі: де дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч з 18 на 19 травня відбудеться головна битва року - українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі визначать абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Українець володіє поясами WBA, WBO та IBF, у британця — WBC.

Поєдинок відбудеться на Кінгдом Арені в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), яка здатна вмістити 26 тисяч уболівальників. Орієнтовний початок бою — 1:00 за київським часом.

Наш сайт проведе онлайн-марафон тижня битви та текстову трансляцію поєдинку. Слідкуйте за ексклюзивними новинами з місця подій, інсайдами від Максима Розенка на Чемпіоні.

Дивитися бій онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO, який є ексклюзивним транслятором поєдинків промоутерської компанії Боба Арума Top Rank.

Також наш сайт проводить текстовий онлайн тижні бою.

Також наш сайт проводить текстовий онлайн тижні бою.

Для того щоб подивитися бій, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн). Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також окремому поп-ап-каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день пригоди.

Пряма трансляція на MEGOGO

Протягом усього вечора боксу в Саудівській Аравії, який очолить бій Усик — Ф'юрі, на MEGOGO продовжуватиметься велика студія, а також трансляція андеркарда. Медіасервіс покаже всі поєдинки перед головною подією, крім бою росіянина Сергія Ковальова.

У Великій Британії чемпіонський поєдинок транслюватиме стрімінгова платформа DAZN у режимі PPV (Pay-per-view). Для діючих передплатників сервісу бій коштуватиме 23,99 фунта стерлінгів, для нових - 24,99.

Американські глядачі зможуть побачити бій на ESPN+ PPV. Весь захід коштує $69,99.

У Польщі жоден сервіс і телеканал не отримали права на трансляцію, польські глядачі зможуть подивитися бій на платформі DAZN (PPV). Для нових абонентів перший місяць підписки коштує 19,99 (196, 10 грн) злотих, якщо повторно підписуєшся, то 39,99 (392, 30 грн) на місяць. Плюс окремо потрібно оплатити бій - 88,99 (873 грн.) злотих.