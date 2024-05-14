Квитки на бій Усика коштують понад півтора мільйона гривень

Бій Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі за всі чотири (WBC, WBA, IBF, WBO) чемпіонські титули у важкій вазі (90,72 кг+), який відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді викликає неймовірний ажіотаж.

Квитки біля рингу взагалі не поступали у вільний продаж, хоча ціна на них від організаторів становила 1500 ріалів (15 тис. грн), а на вторинному ринку їх можна придбати виключно за космічними цінами. Так квиток в ринг сайді прямо зараз на британському квитковому сервісі вторинного ринку studhub коштує 27 855 фунтів + комісія квиткового сервісу. Це понад 1 500 000 гривень. Таких цін на квитки не було навіть у двох попередніх боях українця з Ентоні Джошуа – у Джедді, в серпні 2022 року та в Лондон, у вересні 2021 року.

Зазначимо, що ціна найдешевшого квитка 70 саудівських ріалів (700 грн).

Раніше ми повідомляли, що на допомогу Україні з часу повномасштабного вторгнення Усик витратив понад мільйон доларів.

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться в ніч з 18 на 19 травня. Наш сайт ексклюзивно буде висвітлювати поєдинок з місця подій.

Максим Розенко, Чемпіон