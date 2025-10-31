Усик обійшов Альвареса у рейтингу найпопулярніших боксерів на BoxRec

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик вирвався на перше місце серед найпопулярніших боксерів на BoxRec.

Про це повідомляє BoxRec.

У рейтингу боксерів з найбільшою кількістю підписників 38-річний українець обійшов колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса.

Усик може похвалитися тим, що на BoxRec за ним стежать 7 734 людей, у той час, як Канело має 6 912 фанатів. На восьмому місці цього списку розташувався Василь Ломаченко (4 180), який у червні цього року оголосив про завершення кар'єри.

У Топ-10 також опинилися два колишні опоненти Усика: Тайсон Ф'юрі посів сьоме місце (4 199), у той час, як Ентоні Джошуа замикає десятку найпопулярніших боксерів на BoxRec із показником в 3 976 підписників.

Нагадаємо, що команда Олександра Усика вже веде переговори з представниками Фабіо Вордлі щодо бою за титул чемпіона світу за версією WBO.

Раніше стало відомо, хто може замінити Усика у поєдинку проти Вордлі, якщо сторони не зможуть домовитися про титульну зустріч у ринзі.