Розповів, скільки планує провести боїв і що робитиме на "пенсії": Усик зробив кілька сенсаційних заяв

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує інтригувати фанатів не лише своїми досягненнями, а й тим, що буде далі.

Під час перебування в Узбекистані українець дав відверте інтерв'ю місцевому блогеру та поділився планами, які вже встигли стати сенсаційними.

За словами Усика, у професійному ринзі йому залишилося провести лише три поєдинки. І хоча він не назвав імен майбутніх суперників, поставив крапку в одному: він не планує затягувати кар'єру.

Найбільшим бажанням Олександр назвав бій проти Мухаммеда Алі. Зустріч, яка могла б стати однією з найграндіозніших в історії боксу, але, на жаль, вже неможлива. Проте така мрія говорить про масштабність спортсмена та рівень його амбіцій.

Натомість після завершення кар'єри Усик заявив, що планує зануритися у кінематограф. Він уже має досвід – нещодавно зіграв українську легенду ММА Ігоря Вовчанчина у новому фільмі Дуейна "Скелі" Джонсона. Тож, схоже, що майбутнє Усика може бути не менш яскравим, ніж його спортивна спадщина.

Нагадаємо, напередодні Олександр разом із Теренсом Кроуфордом відвідали вечір боксу у Ташкенті.

На очах двох зіркових боксерів дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з Узбекистану Баходір Джалолов переміг нігерійця Соломоном Адебайо.