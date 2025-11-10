Усик: Хочу заробити 17 мільярдів
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) заявив, що прагне стати успішним в бізнесі.
Про це боксер розповів у коментарі Legion Real Estate.
"Амбіції в бізнесі?Дуже величезні. Заробити, щоб у мене було 17 мільярдів доларів.
18? 17 мені вистачить. Найголовніше – це щось робити. У кожного чоловіка повинно бути ремесло. І у кожної людини, в принципі, повинно бути якесь ремесло, чим він буде займатися. Те, що буде йому подобатись, те що буде приносити йому і хлібчик, і радість, і навколо себе він буде будувати. Кожна людина має це мати.
Якщо у мене в спорті, слава Богу, вийшло... Ви ж знаєте, чому в мене виходить? Бо я фартовий, мені постійно щастить. "Та він везучий же". От мені просто щастить.
Моя стихія в спорті, я з цього вийшов, я живу цим багато років. Коли закінчується професійний спорт, ти все одно нікуди не діваєшся. Ти будеш працювати чи в ньому там, чи десь поряд. Але хочеться ще щось робити", – сказав Усик.
Нагадаємо, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.
Раніше Френк Воррен повідомляв, що сторони Усика та Вордлі вже ведуть перемовини про бій.