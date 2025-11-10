Усик: Хочу заробити 17 мільярдів

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) заявив, що прагне стати успішним в бізнесі.

Про це боксер розповів у коментарі Legion Real Estate.

"Амбіції в бізнесі?Дуже величезні. Заробити, щоб у мене було 17 мільярдів доларів.

18? 17 мені вистачить. Найголовніше – це щось робити. У кожного чоловіка повинно бути ремесло. І у кожної людини, в принципі, повинно бути якесь ремесло, чим він буде займатися. Те, що буде йому подобатись, те що буде приносити йому і хлібчик, і радість, і навколо себе він буде будувати. Кожна людина має це мати.

Якщо у мене в спорті, слава Богу, вийшло... Ви ж знаєте, чому в мене виходить? Бо я фартовий, мені постійно щастить. "Та він везучий же". От мені просто щастить.

Моя стихія в спорті, я з цього вийшов, я живу цим багато років. Коли закінчується професійний спорт, ти все одно нікуди не діваєшся. Ти будеш працювати чи в ньому там, чи десь поряд. Але хочеться ще щось робити", – сказав Усик.