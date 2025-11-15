Дворазовий олімпійський чемпіон нокаутував непереможеного нігерійця

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з Узбекистану Баходір Джалолов (17−0, 15 КО) переміг нігерійця Соломоном Адебайо (14−1, 13 КО) на вечорі боксу в Ташкенті.

Поєдинок достроково завершився у четвертому раунді, коли Джалолов відправив суперника в нокаут.

Зазначимо, що вечір боксу у Ташкенті відвідав абсолютний чемпіон світу Олександр Усик, також був присутній зірковий американський боксер Теренс Кроуфорд.

Нагадаємо, Джалолов у квітні цього року переміг українського боксера надважкої вагової категорії Ігоря Шевадзуцького.