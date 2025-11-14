Назвав "братом" і захотів поборотися: Усик зустрівся з Кроуфордом в Узбекистані

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі та лідер pound-for-pound Теренс Кроуфорд опублікував у соцмережах спільне фото з Олександром Усиком, і це вже одна з найобговорюваніших світлин у боксерському світі.

Зустріч двох найкращих боксерів планети відбулася в Узбекистані, куди їх запросили як почесних гостей на великий вечір боксу LIFT Promotions, що проходить сьогодні в Ташкенті.

Кроуфорд підписав фото коротко й тепло: "Мій брат", підкресливши особливе ставлення до українського чемпіона.

Але найцікавіше сталося за лаштунками. Спортсмени, відомі почуттям гумору, ледь не влаштували дружню борцівську сутичку – все виглядало настільки по-товариськи, що глядачі навколо лише сміялися.

Усик у своєму фірмовому стилі миттєво розрядив атмосферу ломаним англійським: "I'm too Khabib!" – заявив він, натякаючи на Нурмагомедова та викликавши ще більше сміху.

Нагадаємо, наразі рейтинг P4P очолює Теренс Кроуфорд, який посунув з першого місця Олександра Усика завдяки перемозі над Канело Альваресом.

Раніше абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі заявив, що прагне стати успішним в бізнесі.