Чемпіон ММА

У прокат вийшов фільм Незламний з Усиком та "Скелею" в головній ролі

Станіслав Лисак — 9 жовтня 2025, 12:10
Сьогодні, 9 жовтня, в прокаті в українських кінотеатрах вийшов фільм "Незламний" американського режисера Бенні Сафді.

Спортивна драма, з Двейном "Скелею" Джонсоном у головній ролі, розповідає про історію бійця змішаних єдиноборств Марка Керра.

Окрім Джонсона в фільмі знімається Емілі Блант, Ліндсі Гевін, а також український боксер Олександр Усик, який зіграв легендарного бійця ММА з Харківщини Ігоря Вовчанчина.

Кошторис фільму складає 40 млн доларів. Стрічка отримала "Срібного лева" за найкращу режисуру на 82-му Венеційському кінофестивалі у 2025 році.

Наша колега, кінокритикиня УП.Культура Соня Вселюбська, переглянула "Незламного" на Венеційському фестивалі та поділилися рецензією на фільм Бенні Сафді.

Також Чемпіон сходив на допрем'єрний показ "Незламного" в Україні та розповів про перші враження від фільму з Олександром Усиком та "Скелею".

