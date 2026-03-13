Усик пригадав своє перше тренування з боксу: Мені набили кабіну

Колишній чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, як минуло його дебютне тренування з боксу.

Про це він висловився в інтерв'ю Vogue Ukraine.

Непереможений українець тоді добряче отримав "на горіхи" від опонента.

"Коли мені набили кабіну. На першому тренуванні набили отаку кабіну. Я повернувся додому й думаю: "Блін, який бокс, я ж типу в футбол граю". В мене і зачіска така була – довге волосся. Але я дуже хотів повернути цьому типу і продовжив займатись", – сказав Усик.

Також Олександр не став називати найважливішим у кар'єрі якийсь із проведених боїв. Українець по-філософськи запевнив, що такий поєдинок продовжується, це двобій за життя та становлення себе як людини.

Раніше Усик назвав три зустрічі, які хоче провести до кінця професійної кар'єри боксера. Перший із них відбудеться вже 23 травня 2026 року, коли Олександр поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).

Також українець хоче побитись проти переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, яке заплановане на 9 травня 2026 року у Манчестері. Також Усик хотів би закінчити свою професійну кар'єру трилогією проти Тайсона Ф'юрі.

Раніше повідомлялось, що промоутер Френк Воррен прокоментував бажання Усика побитись із тріумфатором дуелі Вордлі – Дюбуа. Водночас Джейк Пол пригадав Олександра під час своєї промови щодо подальших планів у спорті.