Усик став обличчям нової обкладинки відомого українського журналу

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик став головним героєм нової обкладинки українського видання Vogue Ukraine.

Новий номер журналу присвячений темі "героїв сьогодення", а також самоконтролю, внутрішній силі та залізній дисципліні – рисам, які, за словами самого Усика, допомогли йому досягти вершини світового боксу.

У великому інтерв'ю боксер відверто розповів про свої спортивні перемоги, принципи життя та головні цінності. Усик наголосив, що саме дисципліна стала фундаментом усіх його досягнень у професійному спорті. За словами чемпіона, шлях до успіху неможливий без щоденної праці, самоконтролю та віри у власну справу.

Для створення фотосесії до Києва на запрошення журналу приїхала міжнародна команда. Автором зйомки став британський фотограф Чарлі Грей, а стилем займався лондонський стиліст Девід Бредшоу. Вони провели в українській столиці три дні та отримали безпрецедентний доступ до життя одного з найвідоміших українських спортсменів світу.

Читайте також : Фото Білодід знялася у стильній фотосесії для Vogue

Фотосесія відбулася у знакових для Усика місцях Києва, які мають особливе значення для його кар'єри. Боксер позував на тлі монументального комплексу Батьківщина-Мати, на олімпійській тренувальній базі, де він регулярно готується до поєдинків, а також у боксерському клубі, де проходить значна частина його тренувань.

"На планеті живе вісім мільярдів людей, але саме я став абсолютним чемпіоном світу", – каже Усик.

Нагадаємо, наступний бій Усик проведе 23 травня проти Ріко Верховена. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Це буде перший поєдинок для непереможеного українця після другої перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа.

Напередодні український боксер назвав три битви, які планує провести до завершення кар'єри.