Без чинного абсолюта, але з "Жадібним пузом": Усик назвав свій рейтинг P4P
Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) назвав свою п'ятірку найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.
Його слова передає DAZN Boxing.
Українець додав до рейтингу Теренса Кроуфорда, який уже завершив кар'єру. При цьому абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе, якого авторитетні видання ставлять наразі на перше місце, не потрапив до списку Усика.
Він виділив також двох своїх колишніх суперників – Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Окрім них у п'ятірці Олександра опинились Сауль Альварес і Шакур Стівенсон.
Зазначимо, що наразі українець готується до свого 25-го бою на професійному рівні. 23 травня йому в битві за пояс WBC протистоятиме зірковий кікбоксер Ріко Верховен.
Нагадаємо, що напередодні ESPN оновив рейтинг P4P. У ньому Олександр Усик посідає друге місце.