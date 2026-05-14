Без чинного абсолюта, але з "Жадібним пузом": Усик назвав свій рейтинг P4P

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) назвав свою п'ятірку найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.

Його слова передає DAZN Boxing.

Українець додав до рейтингу Теренса Кроуфорда, який уже завершив кар'єру. При цьому абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе, якого авторитетні видання ставлять наразі на перше місце, не потрапив до списку Усика.

Він виділив також двох своїх колишніх суперників – Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Окрім них у п'ятірці Олександра опинились Сауль Альварес і Шакур Стівенсон.

Зазначимо, що наразі українець готується до свого 25-го бою на професійному рівні. 23 травня йому в битві за пояс WBC протистоятиме зірковий кікбоксер Ріко Верховен.

Нагадаємо, що напередодні ESPN оновив рейтинг P4P. У ньому Олександр Усик посідає друге місце.