Ібрагімович веде переговори про боксерський поєдинок

Відомий ексфутболіст Златан Ібрагімович може спробувати себе у новому виді спорту – боксі. Після завершення футбольної кар’єри у 2023 році та переходу на керівну посаду в Мілані, швед розглядає можливість виходу на ринг.

Про це повідомляє видання The Sun.

За словами Мамса Тейлора, голови Misfits Boxing, вони вже провели кілька таємних переговорів по FaceTime, обговорюючи участь Ібрагімовича у шоу. Зазначається, що Златан має чорний пояс із тхеквондо, що робить його потенційно сильним суперником у рингу.

Misfits Boxing відома своїми зірковими боями, де спортсмени з різних видів спорту та знаменитості беруть участь у поєдинках.

Цікаво, що Ібрагімович не єдиний футбольний гравець, якого намагаються залучити до боксу. Колишній гравець Манчестер Юнайтед Вейн Руні також вів переговори, але поки зосередився на тренерській роботі.

Кілька дні тому Ібрагімович зазнав страшної травми під час гри у футбол.