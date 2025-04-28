Зустріч двох легенд: Усик та Ібрагімович несподівано перетнулися в Італії

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик продовжує підкорювати не лише ринг, а й серця фанатів несподіваними зустрічами.

Українець випадково зустрів у аеропорту в Італії легендарного шведського ексфутболіста Златана Ібрагімовича.

У своєму Instagram Усик поділився фото та відео, де видно, як він тепло спілкується зі Златаном.

Нагадаємо, шведська зірка футболу є шанувальником бойових мистецтв. Не так давно Ібрагімович вів переговори щодо можливого поєдинку в боксі.

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Напередодні команда українського боксера підтвердила, що бій Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня на стадіоні "Вемблі".

Після гучного анонсу Олександр звернувся до Даніеля, подякувавши за те, що "приглянув за поясом IBF".