Усик назвав двох потенційних суперників для останнього бою в кар'єрі

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) заявив, що його останнім суперником має стати боксер із гучним ім'ям.

Про це він розповів у коментарі FightHype.

"На що я зараз зважаю? На гучне ім'я. До того ж, тепер у нас є Zuffa. Можливо, Дейна Вайт і Його Високоповажність зроблять мені пропозицію. Чому б і ні? Мій останній танець відбудеться в США, можливо, на стадіоні в Нью-Йорку. Це буде гучне ім'я", – зазначив Олександр.

Серед потенційних суперників – Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер. Поєдинок може відбутися наприкінці цього року або на початку наступного.

"Кого вважають боксером із гучним ім'ям? "Жадібне пузо", Деонтей Вайлдер. Ми працюємо над організацією. Дата? Можливо, наприкінці цього року, можливо – наступного. Може, десь у грудні. Ми працюємо над цим", – сказав боксер.

Усик підтвердив, що це буде його останній бій у кар'єрі.

"Останній танець – це останній танець. Це останній бій; це не такий "останній танець", як у Тайсона Ф'юрі – три чи чотири поєдинки. Це лише один бій. Зняти взуття на рингу. Помолитися і сказати: "Дякую тобі, Боже. Дякую, люди", – підсумував Усик.

Зазначимо, що Олександра Усика зобов'язали раніше провести захист титулу WBC проти Агіта Кабаєла. Українець вирішив цього не робити та звільнив усі пояси.

Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником. Найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.