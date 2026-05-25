Не вистачило досвіду: Пітер Ф'юрі назвав помилки Верховена в бою з Усиком

Пітер Ф'юрі, який тренує Ріко Верховена (1-1, 1 КО), назвав причини поразки нідерландця у бою проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю Youtube-каналу Froch On Fighting.

За словами дядька Тайсона Ф'юрі, Верховен перед боєм з Усиком набрав відмінну форму. В останніх раундах нідерландець втомився, а тому мав використовувати боксерські хитрощі.

"Я дуже ним пишаюся. Він зі мною вже 15 років, я знаю його ще з дитинства. Він у суперформі. Але саме тут йому не вистачило досвіду професійного рингу. Бо він продовжував тиснути й тиснути, хоча мав би брати паузи: входити в клінч, хапати Усика, чекати, поки рефері їх розніме, і таким чином відпочивати", – сказав тренер.

Ф'юрі вважає, що поєдинок проти Верховена став одним із найскладніших у кар'єрі Усика.

"Мені здається, це був найважчий бій Олександра, тому Ріко заслуговує на максимальне визнання. Він беззаперечний чемпіон у своєму виді спорту", – додав тренер Верховена.

Пітер Ф'юрі у 2015 році готував до бою з Володимиром Кличком свого племінника Тайсона Ф'юрі. Тож його досвід допоміг Верховену у підготовці до поєдинку з Усиком.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді. Рефері зупинив бій за дві секунди до гонгу.

Нідерландець висловив незадоволення рішенням судді. Згодом представники Верховена подали протест на результат бою з Усиком.