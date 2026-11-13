Втрачає стійкість до ударів: Макгіган оцінив ризики Усика після зміни ваги заради бою з Бенавідесом

Відомий тренер Шейн Макгіган порівняв Олександра Усика (25-0, 16 КО) та Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) на тлі розмов про потенційний лобовий бій.

Про боксерів і можливий поєдинок він висловився для The Fight Wire

"З ким ще з шульг боксував Бенавідес, щоб можна було провести реальне порівняння? Звісно, Олександр Усик – справжній майстер своєї справи, який чудово працює ногами, але Бенавідес неймовірний у вмінні скорочувати дистанцію та загострювати бій. Він звик боксувати у вищому темпі, ніж більшість надважковаговиків", – сказав наставник.

Макгігана турбує те, як непереможений українець скидатиме вагу заради протистояння проти володаря титулів за версіями WBA та WBO у важкій вазі.

Він навів приклад Роя Джонса, коли той підійнявся у важку вагу, а коли повернувся назад – опинився у нокауті. За словами авторитетного коуча, коли боксер переходить у вищу вагову категорію, а потім повертається у попередню, то він втрачає стійкість до ударів, а також взагалі стає не схожим на себе.

"Часто буває так: коли боксер переходить у вищу категорію, а потім повертається в попередню, він втрачає стійкість до ударів і вже не стає тим самим бійцем – особливо на пізньому етапі кар'єри, коли вік уже дається взнаки. Тож я розумію, чому цей бій такий цікавий для Усика – це справжній виклик, у який він готовий вчепитися зубами. Але водночас, як на мене, це певний ризик", – додав Макгіган.

Раніше свої побоювання щодо зміни вагової категорії для Усика висловили британський тренер Дейв Колдвелл та колишній боксер із Великої Британії Спенсер Олівер.

Заради цього двобою українець готовий опуститися у вазі. Бенавідес вже запропонував місяць, у якому вони могли б організувати двобій.

Очікується, що боксер із Криму може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.