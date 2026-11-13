Вхоплюся за нього обома руками: британський боксер розповів, чи прийняв би виклик від Усика

Британський боксер важкої ваги Віддал Райлі (14-0, 7 KO) зізнався, що якби отримав пропозицію про титульний бій проти Олександра Усика (25-0, 16 КО), то миттєво погодився б.

Про це він розповів у коментарі The Fight Wire.

"Якби мені запропонували бій проти Олександра Усика за титул чемпіона світу – я б погодився на 100%. Бокс – це насамперед поєдинки з найгучнішими іменами. Це організація таких боїв, які цікаві навіть тим, хто зазвичай боксом не цікавиться. Усик – саме таке ім'я. Це талант покоління, справжня легенда. Тож якщо мені випаде шанс вийти проти одного з найвеличніших в історії, щоб здобути титул чемпіона світу – я вхоплюся за нього обома руками, брате", – сказав 29-річний британець.

Також Райлі розповів, що не розуміє, навіщо непереможеному українцю опускатися у важку вагу заради поєдинку проти Девіда Бенавідеса.

За його словами, Олександр вже досягнув усього: був абсолютним чемпіоном у важкій та гевівейті. Віддал припустив, що 39-річний боксер прагне скинути вагу та побитися проти американця заради нового виклику. Девід вже запропонував провести двобій у вересні 2027-го.

Очікується, що боксер із Криму може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.

Цікаво, що раніше відомий ведучий Саймон Джордан припускав, що можлива перемога Усика над Бенавідесом може стати його найбільшим досягненням у кар'єрі.