Сулейман назвав ймовірного суперника Усика

Президент WBC Маурісіо Сулейман назвав потенційного суперника чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Організація може санкціонувати бій проти тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла (27−0, 19 КО).

"У надважкій вазі ми схвалили тривалий процес, який знадобився для досягнення бою за звання абсолютного чемпіона світу. На той момент ми наполягали, щоб наш чемпіон Ф'юрі зустрівся з Усиком. Ми також схвалили реванш, і саме тому WBC схвалила тимчасовий чемпіонський титул для Кабаєла – з наміром дати елітному чемпіону Усику таку можливість.

Усик просив про добровільний захист, його прохання було задоволено. Кабаєл провів захист у Німеччині на початку року, тому ми чекаємо планів Усика, щоб розглянути його добровільний захист, а потім, можливо, санкціонувати бій Кабайєла проти чемпіона.

Кабаєл, з цією перемогою в Німеччині, ставши героєм у Німеччині, відкриває нові можливості. Поєдинок Кабаєл – Усик тепер теж великий", – розповів Сулейман.